Автошкола Престиж объявляет о новом конкурсе

Автошкола Престиж всегда охотно поддерживает любые акции и мероприятия, которые делают жизнь лучше и веселее.

Это стало одной из причин участия Престижа в прошедшем 21 октября фестивале еды "Фуд Фест".

Фестиваль, безусловно, удался! Общепит-заведения Петрозаводска собрались в "Лотос Плаза" и провели мастер-классы по изготовлению суши, кебабов, бургеров. Было весело и сытно.

Второй причиной участия стала наша традиционная деятельность по повышению детской безопасности на дороге. Как учить детей? Играючи! То есть в процессе игры.

Зная, что на "Фуд Фест" соберется много народу с детьми, мы приняли решение участвовать тоже. В результате дети узнали о том, как вести себя на улице, порисовали и получили сувениры от автошколы "Престиж".

В целом фестиваль нам очень понравился и, развивая тему еды, автошкола "Престиж" объявляет конкурс рецептов "Еда в машине"!

Народ! Кто что берет с собой в дальнюю дорогу? В командировку по глухим местам? Какую еду лучше всего брать в машину? Ведь мало того, что она должна быть вкусной, хорошо восстанавливать силы, не портиться, не требовать дополнительного приготовления. Как вы ее храните?

Рецепты просим присылать на электронную почту "Престижа", которую вы найдете на нашем сайте prestizh.onego.ru.

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