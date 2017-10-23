Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
11:46, 23 Октября 2017

Автошкола Престиж объявляет о новом конкурсе

По теме

Карельская филармония обновит тумбы для афиш
23.10.17 14:26
Когда в Финляндию не пустят без шипов
23.10.17 13:20
Депрессия мешает работникам в Карелии быть эффективными
23.10.17 13:10
Все новости
Загрузка...

Автошкола Престиж всегда охотно поддерживает любые акции и мероприятия, которые делают жизнь лучше и веселее.

Это стало одной из причин участия Престижа в прошедшем 21 октября  фестивале еды "Фуд Фест".

Фестиваль, безусловно, удался! Общепит-заведения Петрозаводска собрались в "Лотос Плаза" и провели мастер-классы по изготовлению суши, кебабов, бургеров. Было весело и сытно.

Второй причиной участия стала наша традиционная деятельность по повышению детской безопасности на дороге. Как учить детей? Играючи! То есть в процессе игры.

Зная, что на "Фуд Фест" соберется много народу с детьми, мы приняли решение участвовать тоже. В результате дети узнали о том, как вести себя на улице, порисовали и получили сувениры от автошколы "Престиж".

В целом фестиваль нам очень понравился и, развивая тему еды, автошкола "Престиж" объявляет конкурс рецептов "Еда в машине"!

Народ! Кто что берет с собой в дальнюю дорогу? В командировку по глухим местам? Какую еду лучше всего брать в машину? Ведь мало того, что она должна быть вкусной, хорошо восстанавливать силы, не портиться, не требовать дополнительного приготовления. Как вы ее храните?

Рецепты просим присылать на электронную почту "Престижа", которую вы найдете на нашем сайте prestizh.onego.ru.

На правах рекламы

По теме

Карельская филармония обновит тумбы для афиш
23.10.17 14:26
Когда в Финляндию не пустят без шипов
23.10.17 13:20
Депрессия мешает работникам в Карелии быть эффективными
23.10.17 13:10
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
20.10.2017, 15:43
"Девятка"
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
20.10.2017, 19:10
Похудевшая Алина Кабаева впечатлила публику в Сочи
18.10.2017, 21:30
Фото 17-летней Анны Семенович впечатлило пользователей

Аналитика

Сегодня 11:27
Политкухня
Пространство для конфликтов 1
Скоро истекает первый месяц работы нового состава республиканского правительства.
Натуральное производство и современные технологии: почему надо пробовать молочную продукцию из Минска 5
Сегодня 09:00
"Был бы человек, а преступление найдется" 7
20.10.2017 11:09
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
20.10.2017 10:25
Ничего святого 22
18.10.2017 14:32
Вся аналитика

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
"Девятка" 2
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 10
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 17
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Дом призраков
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Голем
Крым
Заклятье. Наши дни
Аритмия
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»