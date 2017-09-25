11:12, 25 Сентября 2017
Бесплатное TV от Сампо.ру
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Не так давно компьютерная сеть Сампо.ру представила обновленную линейку тарифов "Форсаж ТВ".
Теперь не только интернет, но и телевидение стало доступнее. В чем преимущество IP-TV от Сампо.ру? 85 телеканалов без абонентской платы и TV приставка с возможностью записи любимых телепередач в подарок. Дешевле кабельного, потому что бесплатно!
Популярные детские телеканалы, каналы для настоящих мужчин и милых дам, а также образовательные, развлекательные, музыкальные и более 20 новостных телеканалов на любой вкус.
Кроме того, "Форсаж ТВ" - это высокоскоростной интернет с возможностью одновременного подключения 5 и более устройств.
Сампо.ру – Надежный. Быстрый. Твой.
Подробности по телефону: 22-00-00 и на сайте go.sampo.ru.
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