Бесплатное TV от Сампо.ру

Не так давно компьютерная сеть Сампо.ру представила обновленную линейку тарифов "Форсаж ТВ".

Теперь не только интернет, но и телевидение стало доступнее. В чем преимущество IP-TV от Сампо.ру? 85 телеканалов без абонентской платы и TV приставка с возможностью записи любимых телепередач в подарок. Дешевле кабельного, потому что бесплатно!

Популярные детские телеканалы, каналы для настоящих мужчин и милых дам, а также образовательные, развлекательные, музыкальные и более 20 новостных телеканалов на любой вкус.

Кроме того, "Форсаж ТВ" - это высокоскоростной интернет с возможностью одновременного подключения 5 и более устройств.

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