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11:01, 09 Июня 2017

Бездомная собака покусала ребенка в Суоярви

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В Суоярви ребенку пришлось делать болезненные прививки после того, как его покусала бездомная собака. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

"В Суоярви несовершеннолетний ребенок на улице был укушен безнадзорным животным, вследствие чего находился на амбулаторном лечении в районной больнице, где ему выполнена болезненная вакцинация",- сказано в сообщении.

По мнению надзорного ведомства, инцидент произошел вследствие того, что районные власти предприняли "недостаточные" меры "по контролю за изоляцией бродячих собак".

"Учитывая, что случай причинения вреда безнадзорными животными являлся неединичным, прокурор района внес главе администрации муниципального образования представление об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура обратилась в Суоярвский районный суд с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего о взыскании с администрации района компенсации морального вреда", - отметили в прокуратуре.

Гражданское дело находится на рассмотрении.

 

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