Бездомным в Петрозаводске сделают прививки

В Петрозаводске 15 и 16 июня будет проходить общегородская акция для бездомных граждан "Экстренная помощь".

Акция будет проходить в центре "Истоки" (ул.Кооперативная, 7а) с 9 до 15 часов, сообщает мэрия.

В рамках акции бездомные смогут пройти флюорографическое обследование, сделать прививки против инфекционных заболеваний, получить консультацию терапевта, юриста, психолога, узнать, как восстановить документы. Кроме того, будет организовано горячее питание и раздача гуманитарной помощи.

Медицинское обследование граждан проведут специалисты городской поликлиники №2 и Республиканского противотуберкулезного диспансера.

До центра "Истоки" бездомные смогут добраться на специальном автобусе. Он будет ждать на следующих остановках:

09.00 – почтовое отделение в Соломенном;

09.45 – остановка у магазина "Магнит" на Древлянке (бывший магазин "Находка" и Древлянский рынок);

10.00 – автовокзал (у центрального входа) – ул.Чапаева, 3;

10.30 – остановка БСМП (ул.Кирова, 40);

11.00 – остановка "Улица Сорокская" (напротив железнодорожной больницы);

11.30 – собор Александра Невского (пр.А.Невского, 32);

12.00 - Крестовоздвиженский собор (у центральных ворот) – ул. "Правды";

12.20 – конечная остановка на ул.Кемской.

Время стоянки автобуса – 5 минут.