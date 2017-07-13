"Безопасный город – людям" - конкурс от РКС-Петрозаводск продолжается

Совсем недавно стартовал конкурс от РКС-Петрозаводск, в котором компания предлагает объединить усилия ПКС и петрозаводчан в поиске открытых люков на территории города.

Информацию об открытых люках можно оставить в группе РКС-Петрозаводск в любой удобной для вас социальной сети (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники). Самым активным обещают приз – зонт с символикой РКС. Конкурс начался меньше недели назад, а неравнодушные жители уже активно пишут в социальные сети компании и даже присылают фотографии!

РКС-Петрозаводск делится первыми результатами продуктивного сотрудничества: установлены новые комплекты (люк и крышка) на улицах Нойбранденбургская, Северная и Державина. На колодцы, обслуживание которых относится к обязанностям муниципалитета, установлены крышки, администрации была передана информация о необходимости забетонировать люки. Конкурс от РКС-Петрозаводск продолжается, и помочь сделать город безопасным для нас и наших детей может каждый!

Для справки: АО "ПКС-Водоканал" в 2016 году установило 68 комплектов (люк и крышка) на водопроводные колодцы, в 2017 – 37 комплектов, работа по установке продолжается. На канализационные колодцы в 2016 году было установлено 90 комплектов, в 2017 – 99.

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