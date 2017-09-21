14:28, 21 Сентября 2017
Безработица грозит появлением огромной группы недовольной молодежи, заявили власти Карелии
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Министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии обеспокоено ростом молодежной безработицы, которая достигла 20% от общей численности безработных в республике.
Об этом заявила заместитель министра Елена Фролова на конференции "Борьба с молодежной безработицей" в Петрозаводске.
По ее словам, что мировая ситуация на рынке труда, где не находится места для молодежи, опасна тем, что может появиться "потерянное поколение", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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