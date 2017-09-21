Безработица грозит появлением огромной группы недовольной молодежи, заявили власти Карелии

Министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии обеспокоено ростом молодежной безработицы, которая достигла 20% от общей численности безработных в республике.

Об этом заявила заместитель министра Елена Фролова на конференции "Борьба с молодежной безработицей" в Петрозаводске.

По ее словам, что мировая ситуация на рынке труда, где не находится места для молодежи, опасна тем, что может появиться "потерянное поколение", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.