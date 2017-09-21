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Новости. Общество
14:28, 21 Сентября 2017

Безработица грозит появлением огромной группы недовольной молодежи, заявили власти Карелии

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Министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии обеспокоено ростом молодежной безработицы, которая достигла 20% от общей численности безработных в республике.

Об этом заявила заместитель министра Елена Фролова на конференции "Борьба с молодежной безработицей" в Петрозаводске.

По ее словам, что мировая ситуация на рынке труда, где не находится места для молодежи, опасна тем, что может появиться "потерянное поколение", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

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User
2017-09-21 15:15:23
"По ее словам, что мировая ситуация на рынке труда, где не находится места для молодежи, опасна тем, что может появиться "потерянное поколение", сообщают "Вести Карелии".

Если бы замминистра отвлеклась от мировой ситуации на рынке труда и занялась ситуацией на рынке труда Карелии, возможно что-то и изменилось бы. А так только воздух сотрясся.
YellowSubmarine
2017-09-21 15:06:30
кир
2017-09-21 14:57:23
А чего не хочет торговать "народ трудолюбивый" по определению В. Ленина? Или дороги ремонтировать? Пришлые пассионарии это делают, давая взятки и нарушая законы.
новый
2017-09-21 14:44:11
Сопляки работать не хотят. Наплодили всяких юристов и прочих офисных чистоплюев. Ничего, жрать захотят - и дворниками поработают. Никуда не денутся.
Гарик
2017-09-21 14:34:54
Минтруда какие страсти пишет про молодежь. Лучше бв думали с С ...арфеном как рабочие места создавать ,предприятия строить , а не арены центры строить , безделье разводить в регионе
Гость
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