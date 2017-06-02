Новости. Общество
20:20, 02 Июня 2017

Бритни Спирс продемонстрировала феноменальную гибкость

По теме

Бритни Спирс продемонстрировала феноменальную гибкость
02.06.17 20:20
ВИДЕО, ФОТО: Поклонники заподозрили, что Семенович беременна
02.06.17 19:40
Администраторам тысяч групп "ВКонтакте" грозит уголовная ответственность
02.06.17 19:10
Все новости
Загрузка...

Певица выложила в Сеть видео своей утренней тренировки из Японии, куда она приехала выступать.

Американская певица Бритни Спирс предстала в прекрасной физической форме во время подготовки к своему шоу в Азии, пишет life. Поп-звезда продемонстрировала не только подтянутую фигуру, но и гибкость.

"Великолепная утренняя тренировка! Проснулась в Японии с ощущением свободы и благодарности", — написала она.

Перед основным этапом нагрузки Бритни делает упражнения для разогрева — тянет спину, стоя на коленях и прогибаясь при этом назад. Затем делает несколько упражнений на пресс, после чего следуют упражнения с гантелями.

Завершает она своё фитнес-утро на беговой дорожке.

По теме

Бритни Спирс продемонстрировала феноменальную гибкость
02.06.17 20:20
ВИДЕО, ФОТО: Поклонники заподозрили, что Семенович беременна
02.06.17 19:40
Администраторам тысяч групп "ВКонтакте" грозит уголовная ответственность
02.06.17 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
Зашли в тупик
Ключевые свидетели обвинения по делу Давлета Алиханова на допросе подтвердили его невиновность.
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
Сегодня 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 18
Сегодня 10:39
Смотри во все глаза 2
31.05.2017 15:48
"Она лежала и уходила из жизни" 3
31.05.2017 14:48
Вся аналитика

Чтиво

31.05.2017 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Красавица Насто
детям
Концерты завтра (1)
Hoperpomore
детям
В кинотеатрах (7)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Чужой: Завет
Одаренная
Меч короля Артура
Нелюбовь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»