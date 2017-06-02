20:20, 02 Июня 2017
Бритни Спирс продемонстрировала феноменальную гибкость
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Певица выложила в Сеть видео своей утренней тренировки из Японии, куда она приехала выступать.
Американская певица Бритни Спирс предстала в прекрасной физической форме во время подготовки к своему шоу в Азии, пишет life. Поп-звезда продемонстрировала не только подтянутую фигуру, но и гибкость.
"Великолепная утренняя тренировка! Проснулась в Японии с ощущением свободы и благодарности", — написала она.
Перед основным этапом нагрузки Бритни делает упражнения для разогрева — тянет спину, стоя на коленях и прогибаясь при этом назад. Затем делает несколько упражнений на пресс, после чего следуют упражнения с гантелями.
Завершает она своё фитнес-утро на беговой дорожке.
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