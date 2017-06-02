Бритни Спирс продемонстрировала феноменальную гибкость

Певица выложила в Сеть видео своей утренней тренировки из Японии, куда она приехала выступать.

Американская певица Бритни Спирс предстала в прекрасной физической форме во время подготовки к своему шоу в Азии, пишет life. Поп-звезда продемонстрировала не только подтянутую фигуру, но и гибкость.

"Великолепная утренняя тренировка! Проснулась в Японии с ощущением свободы и благодарности", — написала она.

Перед основным этапом нагрузки Бритни делает упражнения для разогрева — тянет спину, стоя на коленях и прогибаясь при этом назад. Затем делает несколько упражнений на пресс, после чего следуют упражнения с гантелями.

Завершает она своё фитнес-утро на беговой дорожке.