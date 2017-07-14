Черный дым выдал воров, обокравших компанию в Петрозаводске

Судимые граждане позарились на цветной металл.

Ранним утром 12 июля в полицию поступило сообщение от сторожа одного из строительных предприятий столицы Карелии. Он обнаружил, что на башенном кране отсутствует кабель. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия, сообщает МВД Карелии.

Осматривая территорию объекта, полицейские заметили невдалеке черный дым. Предположения оперативников вскоре подтвердились, они задержали двух подозреваемых и восстановили картину происшествия.

Ночью на базу предприятия проникли двое граждан. Они подошли к башенному крану и похитили с него 100 метров силового кабеля. Чтобы с помощью обжига получить ценное сырье, приятели оправились в ближайший лесной массив. Именно за этим занятием у костра они были застигнуты стражами порядка.

В настоящее время один из подозреваемых, 31-летний петрозаводчанин, задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а второму, 27-летнему, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оба гражданина, ранее судимые, стали фигурантами уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса. Стоимость причиненного ущерба оценивается в 45 тысяч рублей.