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"Дед, давай удочки"

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Как подростки, перевернувшиеся на Ладоге в Карелии, собирались отдыхать, рассказал дедушка одного из них.

Первая точка в Импилахти, где была хоть какая-то связь, - поселковый магазинчик. В нем-то местная жительница рассказала, что неподалеку живет бабушка подростка, который и пригласил всех друзей на лодочную прогулку.

Недолго думая, мы поехали навестить родственницу подростка, - он оказался в числе тех двоих, что спаслись.

Дома бабушки Игоря Д. не оказалось, она уехала в Сортавалу в больницу к внуку. Но дедушка согласился рассказать, как было дело.

"Приехали вечером около 16.00, собирались вроде день рождения этой девчонки отмечать. Подлетели на этом "Мерседесе", - рассказал мужчина, - дед, давай удочки. И бегом-бегом - и уехали. Они не первый раз туда ездят. Лодку в Сумерии взяли, там вторая бабушка, дача там у нее, а мотор у меня прихватили, я бы им и спасательные жилеты дал, если бы спросили. Еще картошки в подвале взяли".

Дедушка Игоря рассказал, что внуку исполнилось 16 лет, он окончил 10 класс, занимается боксом.

"Он спортсмен – боксер, не курит и не пьет, - сообщил дедушка спасшегося подростка, - а сейчас вот в больнице, ноги у него все поцарапаны, с берега вылезал на коленях, наверное".

После рассказа дедушки спасшегося подростка, не поехать в Сумерию мы не могли, поэтому повернули автомобиль к неизвестному поселку. Он оказался недалеко от Импилахти, в лесной глуши, на берегу небольшой протоки.

Как нас встретили в Сумерии, читайте здесь.

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