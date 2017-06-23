Депутат Заксобрания Ольга Залецкая сообщила, что активно занялась проблемой "Невского пассажа"

Депутат Заксобрания Карелии Ольга Залецкая на конференции регионального отделения партии "Яблоко" рассказала о своем участии в решении проблемы сноса пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

По словам депутата и председателя регионального отделения партии "Яблоко", сейчас она активно занимается темой "Невского пассажа". В Москве, в службе судебных приставов, работает группа принудительного исполнения по особо важным делам, которая должна решить эту проблему. Ольга Залецкая регулярно выходит с ними на связь, но пока, по сути, говорить о реальных результатах не приходится.

"Я связалась с этой группой. Руководителем назначен был господин Виноградов. Это произошло достаточно давно: практически за три месяца они ничего не сделали. Я спросила, какие у них планы. Они сказали, что будут искать специалистов, которые изготовят проект выполнения работ, что и прописано в решении суда. На сегодняшний момент этого проекта нет. Параллельно мне сообщили, что они пытаются искать какие-то зацепки, написали в министерство юстиции письмо, что считают невозможным исполнить решение суда, ставят под сомнение возможность его исполнения. То есть они не ориентируются, к сожалению, на решение суда, а пытаются найти какие-то лазейки", - сказала она.

При этом Ольга Залецкая добавила:

"Я не буду рассказывать, какие меры мы предпринимаем, но, поверьте, наше участие значительно в этой ситуации".

По словам депутата, она в данном случае выступает своего рода переговорщиком.

"Я понимала, что ситуация критическая, что, возможно, Москва что-то делает, а люди (борцы с пристройкой, - "Столица на Онего") об этом не знают. А так как это уже затяжной период, то они идут на отчаянные шаги, потому что людям за 80 лет, им терять нечего. Ужасающая ситуация, люди доведены до крайности. Чтобы они знали, что происходит, что никто не забыл о них и что есть какие-то действия, я предложила им быть своеобразным мостиком. Но пока, а я уже неоднократно вмешивалась, я не вижу желания от той стороны предпринимать реальные шаги", - рассказала Ольга Залецкая.

Она также сообщила, что у нее есть план действий, но пока она предпочитает его не афишировать.

"Здесь самое важное – не навредить людям", - отметила она.

Решение о демонтаже наземной части пристройки вступило в силу еще в апреле 2014 года. Но спустя три с лишним года "Невский пассаж" работает как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома неоднократно устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году ветераны Великой Отечественной войны вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.