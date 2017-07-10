Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Политика
11:37, 10 Июля 2017

Депутаты Заксобрания упорно отказываются рассматривать вопрос об увольнении Галины Васильевой

По теме

Худилайнен устроился на работу в нефтяную компанию
10.07.17 11:48
ВИДЕО: "Власти Карелии не могут найти 40 тысяч рублей на удостоверения детям войны", заявил Ульянов
10.07.17 11:12
Европейский суд по правам человека предложил российским властям добровольно признать нарушение прав Алиханова
10.07.17 10:03
Все новости
Загрузка...

Совет Законодательного собрания, куда входят, в основном, представители "Единой России", сегодня утром отказался включить в повестку дня последнего в этом сезоне заседания карельского парламента вопрос об увольнении Галины Васильевой с поста директора лицея №13 в Петрозаводске.

На обсуждении этого вопроса на пленарном заседании Законодательного собрания, которое состоится 13 июля, настаивали представители фракции КПРФ. Предложение на сегодняшнем Совете озвучил депутат Валерий Шоттуев. Коммунисты считают, что перед парламентом должны выступить представители Министерства образования, а также руководство администрации Петрозаводска и объяснить, на каком основании и по каким причинам была уволена с должности директора лицея Галина Васильева. Когда дело дошло до голосования, депутаты, входящие в Совет, а это, в подавляющем большинстве, представители "Единой России", вопрос в повестку дня не включили.

Добавим, что ранее они отказались его включать и в повестку дня заседания профильного комитета по образованию.

Обращаем внимание, что 13 июля депутаты Заксобрания будут собираться на сессию последний раз перед летними каникулами.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя. Акция протеста была проведена по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов, который считает, что действия администрации по отношению к Галине Васильевой незаконны и циничны.

По теме

Худилайнен устроился на работу в нефтяную компанию
10.07.17 11:48
ВИДЕО: "Власти Карелии не могут найти 40 тысяч рублей на удостоверения детям войны", заявил Ульянов
10.07.17 11:12
Европейский суд по правам человека предложил российским властям добровольно признать нарушение прав Алиханова
10.07.17 10:03
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ненец
2017-07-10 11:43:47
Всё прахом...., Галина Васильевна! Научила дуракоф на свою голову. Как не горько это признавать!
Неравнодушный
2017-07-10 11:59:17
Дураков учить вообще бесполезно, но учителям этого никогда не понять, что-то там они читали не то по этому поводу.
ненец
2017-07-10 12:16:27
Это потому что они не знают, впротчем, как и остальные смертные, "Главной задачи Учителя"!
ненец
2017-07-10 12:49:38
Беня, этим самым я хочу сказать, что вы(мн.ч) забыли ходить по Земле ногами, а не витать в облаках. Дутого патриотизма и особого пути.
Беня
2017-07-10 12:45:21
ненец, тем самым вы имеете нам сказать, шо вы бессмертный еще (или уже - даже не знаю) при жизни?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
03.07.2017, 11:58
"Нужно создать, а потом думать"
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
03.07.2017, 09:37
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы
05.07.2017, 16:15
СРОЧНО: Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Карелии
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"

Аналитика

Сегодня 10:28
Капитал
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 14
06.07.2017 10:33
"Алиханов против РФ" 2
06.07.2017 09:07
"Нужно создать, а потом думать" 7
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 37
03.07.2017 09:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:07
Личное мнение
Первый "Последний адрес"
Сайт проекта "Последний адрес" сообщает, что в Петрозаводске зарегистрирована первая заявка, и до конца 2017 года будет установлен мемориальный знак, содержащий сведения об одном из репрессированных горожан.
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 2
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 13
30.06.2017 11:11
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Человек-паук: Возвращение домой
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Сказ о Петре и Февронии
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
2:22
Холодное танго
Эксперимент «Офис»
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»