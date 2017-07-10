Депутаты Заксобрания упорно отказываются рассматривать вопрос об увольнении Галины Васильевой

Совет Законодательного собрания, куда входят, в основном, представители "Единой России", сегодня утром отказался включить в повестку дня последнего в этом сезоне заседания карельского парламента вопрос об увольнении Галины Васильевой с поста директора лицея №13 в Петрозаводске.

На обсуждении этого вопроса на пленарном заседании Законодательного собрания, которое состоится 13 июля, настаивали представители фракции КПРФ. Предложение на сегодняшнем Совете озвучил депутат Валерий Шоттуев. Коммунисты считают, что перед парламентом должны выступить представители Министерства образования, а также руководство администрации Петрозаводска и объяснить, на каком основании и по каким причинам была уволена с должности директора лицея Галина Васильева. Когда дело дошло до голосования, депутаты, входящие в Совет, а это, в подавляющем большинстве, представители "Единой России", вопрос в повестку дня не включили.



Добавим, что ранее они отказались его включать и в повестку дня заседания профильного комитета по образованию.



Обращаем внимание, что 13 июля депутаты Заксобрания будут собираться на сессию последний раз перед летними каникулами.



Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя. Акция протеста была проведена по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов, который считает, что действия администрации по отношению к Галине Васильевой незаконны и циничны.