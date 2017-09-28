Депутаты запретили лаять и выть по ночам

С 22 до 7 часов собаки и кошки в одной из областей России должны молчать.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии в четверг одобрили в первом чтении законопроект, расширяющий действие регионального закона о соблюдения тишины и распространяющий его на владельцев домашних животных, сообщает "Интерфакс".

За законопроект проголосовало 54 депутата, трое были против. Представляя законопроект, депутат Евгений Смышляев отметил, что он касается только хозяев собак и кошек.

"Хрюкать, кукарекать и гоготать можно", - сказал он, подчеркнув, что профильный комитет одобрил законопроект.

Как сообщалось, закон обязывает владельцев пресекать "действия домашнего животного, производящие шум и нарушающие тишину и покой граждан (лай, вой и т.д.)".

В соответствии с проектом, лаять и выть домашним питомцам нельзя по ночам с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни.

Аналогичный запрет предлагается ввести и с 13 часов до 14 часов по местному времени.

В настоящее время в регионе действует норма, предусматривающая запрет на шум в ночное время - с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и праздничные дни, а также с 13 до 14 часов при строительно-монтажных, ремонтных или разгрузочно-погрузочных работах, сопровождаемых шумом.

Запрет касается нарушения тишины в многоквартирных домах.

За нарушение данной статьи граждан ждет административный штраф в размере 3 тысячи рублей, должностных лиц - 5 тысяч рублей, юридических лиц - 10 тысяч рублей.