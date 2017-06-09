Девушка в Петрозаводске выронила похищенный товар, убегая от сотрудников магазина

Петрозаводский городской суд вынес приговор девушке, которая пыталась украсть из магазина продукты питания и средства личной гигиены.

Как рассказали в суде, преступление было совершено в январе.

"Находясь в помещении одного из сетевых магазинов города Петрозаводска, (обвиняемая П.) взяла со стеллажей и убрала в сумку продукты питания и средства личной гигиены, после чего попыталась выйти из магазина, не оплатив товар. Ее действия были замечены сотрудниками магазина, которые потребовали вернуть похищенное имущество. В ходе оказания сопротивления сотрудникам магазина П. выронила похищенный товар и скрылась с места преступления", - рассказали в суде.

Суд признал девушку виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в силу.