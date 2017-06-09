Новости. Криминал
17:20, 09 Июня 2017

Девушка в Петрозаводске выронила похищенный товар, убегая от сотрудников магазина

По теме

Девушка в Петрозаводске выронила похищенный товар, убегая от сотрудников магазина
09.06.17 17:20
В Петрозаводске один велосипед украли дважды
09.06.17 15:14
Экс-главврач Крупенькина получила условный срок и штраф в 9 млн рублей за взяточничество
09.06.17 13:53
Все новости
Загрузка...

Петрозаводский городской суд вынес приговор девушке, которая пыталась украсть из магазина продукты питания и средства личной гигиены.

Как рассказали в суде, преступление было совершено в январе.

"Находясь в помещении одного из сетевых магазинов города Петрозаводска, (обвиняемая П.) взяла со стеллажей и убрала в сумку продукты питания и средства личной гигиены, после чего попыталась выйти из магазина, не оплатив товар. Ее действия были замечены сотрудниками магазина, которые потребовали вернуть похищенное имущество. В ходе оказания сопротивления сотрудникам магазина П. выронила похищенный товар и скрылась с места преступления", - рассказали в суде.

Суд признал девушку виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в силу.

По теме

Девушка в Петрозаводске выронила похищенный товар, убегая от сотрудников магазина
09.06.17 17:20
В Петрозаводске один велосипед украли дважды
09.06.17 15:14
Экс-главврач Крупенькина получила условный срок и штраф в 9 млн рублей за взяточничество
09.06.17 13:53
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов
02.06.2017, 12:03
Зашли в тупик
04.06.2017, 10:07
Два человека погибли при подготовке джип-трофи в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:26
Политкухня
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  8
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 7
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске стартовали соревнования парашютистов
Сегодня 15:31
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Лебединое озеро
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Чужой: Завет
Анна Каренина. История Вронского
Нелюбовь
Время псов
Черная бабочка
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»