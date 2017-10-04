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Новости. Общество
10:09, 04 Октября 2017

Директор автошколы из Петрозаводска будет работать в Москве

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Сегодняшняя работа автошкол в России не выдерживает никакой критики.

Так сложилось, что сегодня уровень подготовки начинающего водителя делает его опасным для окружающих и для себя самого. При этом, несмотря на кажущуюся суровость законов, государство фактически умыло руки и самоустранилось от контроля за автошколами.

Зная всю глубину кризиса, в котором к настоящему времени оказалось отечественное автообразование, профессионалы давно говорили о создании системы оценки автошкол, чтобы потребитель, выбирая учебное заведение, руководствовался не слухами, а объективной информацией.

На прошлой неделе в Москве учредили Совет по добровольной сертификации автошкол. Инициаторы проекта обозначили структуру организации, предложили механизмы предстоящей работы и наметили приоритетные направления деятельности. В создании Совета приняли участие представители комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, Российского автотранспортного союза, ДОСААФ, Российской ассоциации профессионального транспортного образования (РАПТО), а также Карельской республиканской организации "За безопасность дорожного движения".

О серьезности намерений авторов проекта говорит и то, что система сертификации автошкол уже зарегистрирована в Росстандарте.

Процедура подтверждения качества (сертификация) будет независимой и всесторонней. В рамках Совета созданы пять комитетов, которые будут работать по разным направлениям: от оценки соответствия преподавателей до профессионального обучения аудиторов и экзаменаторов системы добровольной сертификации.

Один из наиболее важных комитетов – по оценке менеджмента автошкол – возглавит представитель нашей республики – Жанна Беляева, директор автошколы "Престиж". "Конечно, руководство комитетом – это большая ответственность, однако это дает и большие возможности, которые мы намерены использовать в целях повышения качества обучения в автошколах", – прокомментировала она свое избрание.

На вопрос о возможности довести обучение в российских автошколах до уровня, удовлетворяющего международным стандартам, она ответила так: "Для этого необходимо разработать и внедрить систему управления качеством, а также начать сертифицировать средства обучения".

Во время своего выступления на первом заседании Совета Жанна Беляева обратила внимание присутствующих на отсутствие еще одного важного пункта в системе сертификации.

– Система оценки качества немыслима без участия потребителей,  – сказала она. Президент РАПТО Владимир Чуков выразил солидарность с представителем Карелии. "Несомненно, необходимо приступить к разработке такой системы", – согласился он.

Для справки

Жанна Беляева – директор автошколы "Престиж" (г. Петрозаводск). С 2012 г. входит в руководство КРА "За безопасность дорожного движения" (председатель и зам. председателя), организовала несколько конференций автошкол, неоднократно сама выступала на всероссийских конференциях и публиковалась на профильных ресурсах (сайт АвтоТрибуна, журнал "Автошкола"). Дипломированный эксперт по системе оценки качества.

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