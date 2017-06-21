Доходы населения Карелии продолжают падать даже без учета инфляции

Официальная статистика в Карелии зафиксировала падение в январе-апреле 2017 года сокращение не только реальных доходов населения, но и номинальных – без учета роста цен.

До сих пор номинальные доходы населения росли, а инфляция их "съедала", что приводило к снижению реальных доходов. За 4 месяца 2017 года ситуация ухудшилась, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

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