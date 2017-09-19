09:59, 19 Сентября 2017
Долги по зарплате у коммунальщиков Карелии выросли за месяц в 5,7 раза
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Резкий рост задолженности по заработной плате произошел в Карелии в августе по виду деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".
По данным Карелиястата, сумма задолженности в этих организациях за месяц выросла в 5,7 раза и достигла к 1 сентября 5,6 млн рублей.
Кроме того, в августе выросли долги на предприятиях по добыче полезных ископаемых.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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