Долги по зарплате в Карелии за месяц выросли в 1,6 раза

Размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях Карелии на 1 мая вырос до 53,9 млн рублей, сообщает Карелиястат.

Это в 1,6 раза больше по сравнению с объемом задолженности по состоянию на 1 апреля.

Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 1884 человека.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".