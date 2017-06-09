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15:19, 09 Июня 2017

Доска вылетела из станка и убила рабочего на лесозаводе в Карелии

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Несчастный случай произошел с работником Сортавальского лесозавода, сообщили в Госинспекции труда.

Государственная инспекция труда в Карелии завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с работником ООО "Сортавальский лесозавод".

Примерно в 17 часов 45 минут 17 мая производилась подача заготовки доски в кромкообрезной станок (далее – КОС).

Доска по подающему транспортеру подается в кромкообрезной станок, где приподнимает защитные шторки, захватывается верхними и нижними вращающимися вальцами и подается в зону реза, где установлены две круглые пилы.

Предположительно к концу рабочей смены произошло затупление пил КОС.

Пострадавший принял решение о продолжении работы до окончания рабочего дня без замены режущего инструмента, для уменьшения сопротивления продвижению доски он поднял защитные шторки на станке, что является нарушением требований инструкции по охране труда.

Когда доска ушла с подающего транспортера, освободив место следующей, пострадавший взял для обработки следующую доску, установил и отцентрировал ее на подающем транспортере, держа ее вытянутыми руками за задний конец.

В этот момент пострадавший понял, что предыдущая доска не вышла из КОС, т.к. обрезанной доски он визуально не наблюдал на транспортере после станка. В нарушение требований инструкции по охране труда пострадавший решил не выключать станок, а стал проталкивать доску ударом подающих вальцов. С этой целью он поднял и опустил верхние вальцы, используя соответствующий переключатель на пульте правой рукой, удерживая при этом доску на транспортере левой рукой. Эта операция была повторена несколько раз.

В момент, когда доска была уже пропилена, но не успела выйти за пределы полотна пилы, появилась выкидывающая сила, не уравновешенная прижимной силой, доску приподняло и, разгоняя между пилами, выбросило назад. Так как защитные шторки на КОС были подняты, доска беспрепятственно пролетела по воздуху на высоте около 50 – 100 мм над поверхностью подающего стола и ударила оператора в живот.

От полученных травм, оператор КОС скончался в больнице.

Инспекторы считают, что основными причинами, вызвавшими несчастный случай, стали недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, нарушение пострадавшим трудовой дисциплины, а также неудовлетворительная организация производства работ в ООО "Сортавальский лесозавод", выразившаяся в допуске к работе работника без обязательного предварительного психиатрического освидетельствования.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Сортавальского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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