17:00, 05 Октября 2017
Дождливая осенняя погода ожидает жителей Карелии в пятницу
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О погоде на 6 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 6 октября будет облачная погода. Временами пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, восточный слабый.
Ночная температура составит+5, +7 градусов, днем потеплеет до +7, +9.
В районах Карелии также облачно с прояснениями.
Пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный.
Ночью похолодает до +3, +8 градусов, днем воздух прогреется до +5, +10.
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