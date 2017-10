Другой английский: осенние каникулы с тематическими проектами и преподавателями из США и Канады в Петрозаводске

Центр "Инициатива" приглашает школьников 7-17 лет принять участие в международном языковом лагере на осенних каникулах.

С 30 октября по 3 ноября центр "Инициатива" станет площадкой для общения активных и творческих ребят разных возрастов. Этой осенью международный языковой лагерь принимает новых гостей, запускает уникальные тематические проекты с волонтерами из Европы, педагогами центра, а также преподавателями из США и Канады.

- Каникулы – для отдыха. Наши преподаватели понимают это, как никто другой. Именно поэтому в осеннем языковом лагере у нас особые проекты. Ребята не станут заниматься по учебникам от перемены до перемены, а будут наслаждаться любимыми хобби, посещать спортивные, культурные и развлекательные мастер-классы и просто общаться на иностранном языке. Это и есть "другой английский", - говорит Наталья Пянтина, директор центра.

В течение пяти дней в лагере будут работать три смены. Кристина Ванжула и ее ассистент Джек Лоулер из США откроют для ребят 7-10 лет волшебную лабораторию "MagicLab". В своеобразной мастерской по исследованию окружающего мира через эксперименты и опыты участники будут выполнять увлекательные задания, развивать творческие навыки и практиковать живую английскую речь c гостями из разных стран.

На время каникул тренером и наставником подростков 11-13 лет станет профессиональный спортсмен и носитель английского языка Майкл Браянт. Проект "Sport online" объединит активных сторонников здорового образа жизни и просто тех, кому нравится быть в курсе последних новостей. Ребята сами будут освещать спортивные события города и республики, встречаться с известными людьми и принимать участие в различных состязаниях.

В рамках проекта "My future life with the world" с Ллойдом Морином из Канады подростки 14-17 лет смогут получить ценные советы от успешных молодых людей и найти ответы на важные для дальнейшего самоопределения вопросы. Им представится уникальная возможность пообщаться со сверстниками из Австралии, США, Италии и Великобритании. Проект не только сформирует полное представление о международных программах и учебных заведениях, но также познакомит с возможностями подростков в современном мире, поможет сформулировать свои интересы и определиться с дальнейшей профессией.

С подробным расписанием осенней смены международного языкового лагеря можно ознакомиться на сайте центра "Инициатива", у сотрудников по телефону 67-18-82 или в офисе: пр. К. Маркса, 20.

На правах рекламы