Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
12:45, 12 Октября 2017

Другой английский: осенние каникулы с тематическими проектами и преподавателями из США и Канады в Петрозаводске

По теме

Как не заблудиться в разнообразии автошкол, предлагающих услуги жителям Карелии?
12.10.17 14:59
Визовый центр в Петрозаводске изменит часы работы
12.10.17 14:00
Петрозаводский отдел Следкома Карелии возглавил родственник Парфенчикова
12.10.17 13:39
Все новости
Загрузка...

Центр "Инициатива" приглашает школьников 7-17 лет принять участие в международном языковом лагере на осенних каникулах.

С 30 октября по 3 ноября центр "Инициатива" станет площадкой для общения активных и творческих ребят разных возрастов. Этой осенью международный языковой лагерь принимает новых гостей, запускает уникальные тематические проекты с волонтерами из Европы, педагогами центра, а также преподавателями из США и Канады.

- Каникулы – для отдыха. Наши преподаватели понимают это, как никто другой. Именно поэтому в осеннем языковом лагере у нас особые проекты. Ребята не станут заниматься по учебникам от перемены до перемены, а будут наслаждаться любимыми хобби, посещать спортивные, культурные и развлекательные мастер-классы и просто общаться на иностранном языке. Это и есть "другой английский", - говорит Наталья Пянтина, директор центра.

В течение пяти дней в лагере будут работать три смены. Кристина Ванжула и ее ассистент Джек Лоулер из США откроют для ребят 7-10 лет волшебную лабораторию "MagicLab". В своеобразной мастерской по исследованию окружающего мира через эксперименты и опыты участники будут выполнять увлекательные задания, развивать творческие навыки и практиковать живую английскую речь c гостями из разных стран.

На время каникул тренером и наставником подростков 11-13 лет станет профессиональный спортсмен и носитель английского языка Майкл Браянт. Проект "Sport online" объединит активных сторонников здорового образа жизни и просто тех, кому нравится быть в курсе последних новостей. Ребята сами будут освещать спортивные события города и республики, встречаться с известными людьми и принимать участие в различных состязаниях.

В рамках проекта "My future life with the world" с Ллойдом Морином из Канады подростки 14-17 лет смогут получить ценные советы от успешных молодых людей и найти ответы на важные для дальнейшего самоопределения вопросы. Им представится уникальная возможность пообщаться со сверстниками из Австралии, США, Италии и Великобритании. Проект не только сформирует полное представление о международных программах и учебных заведениях, но также познакомит с  возможностями подростков в современном мире, поможет сформулировать свои интересы и определиться с дальнейшей профессией.

С подробным расписанием осенней смены международного языкового лагеря можно ознакомиться на сайте центра "Инициатива", у сотрудников по телефону 67-18-82 или в офисе: пр. К. Маркса, 20.

На правах рекламы

По теме

Как не заблудиться в разнообразии автошкол, предлагающих услуги жителям Карелии?
12.10.17 14:59
Визовый центр в Петрозаводске изменит часы работы
12.10.17 14:00
Петрозаводский отдел Следкома Карелии возглавил родственник Парфенчикова
12.10.17 13:39
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги

Аналитика

10.10.2017 10:58
Политкухня
Катастрофическое непонимание 38
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности. 
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
09.10.2017 11:18
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:44
Личное мнение
Конкуренция? Не думаю!
О том, как выбрать достойную автошколу, рассказывает председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Алефтина Смирнова.
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 3
27.09.2017 13:16
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»