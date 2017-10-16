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Новости. Культура
07:15, 16 Октября 2017

Две достопримечательности Карелии лидируют в фотоконкурсе "Discover Barents"

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Фото зимней Кинермы и мраморного карьера претендуют на приз в 1000 евро

Карельские достопримечательности занимают сегодня первое и второе место в конкурсе. За зимнюю Кинерму отдано более 500 голосов, за карьер – более 450 голосов.

Как пишут в паблике "Кинерма – ты старины уголок…", если фотография с Кинермой победит, то весь призовой фонд (1000 евро) пойдет на оплату счетов за электроэнергию КРОО "Дом карельского языка" в Велдлозере.

Проголосовать за карельские достопримечательности можно здесь.

 

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Выставка об уникальной природе Кижских шхер откроется в музее "Кижи"
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