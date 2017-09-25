Двое петрозаводчан изнасиловали несовершеннолетнюю девочку

В Петрозаводске будут судить двух молодых людей, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 24 апреля два молодых человека, 20 лет и 19-ти, встретились с малознакомой 16-летней девушкой, после чего под предлогом покататься на машине вывезли в безлюдное место, где вдвоем изнасиловали ее и совершили насильственные действия сексуального характера.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Молодых людей обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, совершенные группой лиц по предварительному сговору).