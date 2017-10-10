Двух петрозаводчан будут судить за возбуждение ненависти

За посты в Интернете двух петрозаводчан ждет наказание, сообщается на сайте городского суда Петрозаводска.

В суд поступили уголовные дела в отношении двух граждан, обвиняемых в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам национальности с использованием сети "Интернет".

Согласно материалам дел, двое петрозаводчан разместили в сети "Интернет" изображение и тексты, содержащие высказывания уничижительного характера по отношению к представителям нескольких национальностей, которые передают негативную оценку человека и группы лиц указанных национальностей и являются источником возбуждении ненависти, вражды, унижения достоинства человека, группы лиц по признакам национальности.

Теперь интернет-пользователей, нарушивших закон, ждет суд.