"Единая Россия" завершила праймериз по выборам главы Карелии

В Сортавале сегодня состоялся третий форум секретарей "Единой России" по определению кандидата от партии на должность главы Карелии.

Напомним, в праймериз участвуют депутат Заксобрания Анна Лопаткина, ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Как рассказал журналистам руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии "Единая Россия" в Карелии Геннадий Сараев, в Сортавале состоялся последний форум секретарей партии. Он напомнил, что по регламенту процедуры, каждый участник предварительного голосования должен принять участие во встречах с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений "ЕР", действующих на территории республики.

Из 318 секретарей в обсуждении приняли участие в обсуждении 264 секретаря первичных и местных отделений.

"Таким образом 83% было охвачено в ходе этих форумов", - сказал Геннадий Сараев.

Имя кандидата от "Единой России" станет известно по итогам тайного голосования делегатов конференции регионального отделения, которая пройдёт в Петрозаводске 15 июня. В бюллетени будут три фамилии: Анна Лопаткина, Анатолий Воронин, Артур Парфенчиков.