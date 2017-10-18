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Новости. Общество
12:47, 18 Октября 2017

Энергетики Петрозаводской ТЭЦ отработали действия при взрыве

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Энергетики Петрозаводской ТЭЦ отработали действия по ликвидации условного взрыва водорода и возгорания на станции.

Энергетики Петрозаводской ТЭЦ совместно с пожарными подразделениями МЧС по Республике Карелия провели общестанционную противоаварийную и противопожарную тренировку.

По сценарию учений произошла разгерметизация системы уплотнения на генераторе №3, который привел к выбросу водорода в помещение машинного зала главного корпуса, а также утечке масла с последующим возгоранием. Возникала угроза нагрева и обрушения несущих конструкций перекрытия турбинного отделения.

В мероприятиях были задействованы более 20 человек личного состава и 6 единиц техники со стороны пожарных подразделений МЧС по Республике Карелия.

– Все задачи, которые мы поставили на совместной тренировке, были полностью выполнены. Участники показали высокий уровень подготовки к ликвидации последствий нештатных ситуаций и слаженность своих действий, – отмечает директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Александр Вдовиченко.  – В ходе тренировки был отработан порядок взаимодействия сотрудников станции с пожарными формированиями, а также вопрос расположения техники и порядок подключения гидрантов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-18 12:58:56
А толку? Пару лет назад на ТЭЦ при смене режима давления в тубах была авария и погиб работник. Ничего никому, видимо, не было. Отправили железяку в институт в Питере и замяли дело. Бог дал, бог взял. Какие ещё нужны учения, когда со штатными режимами не справляетесь?
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