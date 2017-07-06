Эвелина Бледанс показала шикарную фигуру

48-летняя Эвелина Бледанс разделась для промо-ролика выставки Дали.

В апреле Эвелине Бледанс исполнилось 48 лет. Раньше актриса думала, что в этом возрасте будет "дряхлой старушкой", однако Эвелина смогла доказать себе и окружающим, что после сорока можно выглядеть свежо и сексуально.

Бледанс без стеснения публикует в Instagram фото в откровенных нарядах и купальниках. У артистки потрясающая фигура, а после того как Эвелина сделала пластику груди, она стала чувствовать себя еще увереннее, пишет press-profi.

Бледанс нередко слышит упреки в том, что ей, как матери, неприлично выставлять напоказ обнаженное тело, но артистка не обращает внимания на критиков.