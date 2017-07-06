23:30, 06 Июля 2017
Эвелина Бледанс показала шикарную фигуру
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48-летняя Эвелина Бледанс разделась для промо-ролика выставки Дали.
В апреле Эвелине Бледанс исполнилось 48 лет. Раньше актриса думала, что в этом возрасте будет "дряхлой старушкой", однако Эвелина смогла доказать себе и окружающим, что после сорока можно выглядеть свежо и сексуально.
Бледанс без стеснения публикует в Instagram фото в откровенных нарядах и купальниках. У артистки потрясающая фигура, а после того как Эвелина сделала пластику груди, она стала чувствовать себя еще увереннее, пишет press-profi.
Бледанс нередко слышит упреки в том, что ей, как матери, неприлично выставлять напоказ обнаженное тело, но артистка не обращает внимания на критиков.
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