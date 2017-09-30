13:18, 30 Сентября 2017
Финна, который пешком отправился в Карелию, задержали пограничники
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Пограничники в Карелии поймали сбежавшего из Суоми финна.
В ночь на 29 сентября на территории Карелии в районе Суоярви был задержан мужчина, который незаконно перешёл сухопутную границу, сообщает "Фонтанка.Fi".
По предварительным данным Пограничной охраны Финляндии, речь идёт о гражданине Финляндии. Нарушитель, который пешком отправился из Суоми в РФ, был замечен финскими пограничниками, а задержан уже их российскими коллегами в пограничной зоне.
В пресс-службе ПУ ФСБ по Республике Карелии отказались предоставить "Фонтанке.fi" дополнительную информацию, сославшись на то, что "уполномочены давать комментарии только местным СМИ".
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