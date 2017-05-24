Новости. Экономика
09:10, 24 Мая 2017

Финская компания похвалила таможню Карелии и пожаловалась на Россельхознадзор

По теме

Востребованность онлайн-займов существенно выросла
24.05.17 09:51
Онлайн-займы стали более популярными среди интернет-пользователей
24.05.17 09:49
Ландшафтная архитектура преобразит облик города
24.05.17 09:20
Все новости
Загрузка...

ЗАО "Калис-Пром", которое находятся в приграничном поселке Вяртсиля и имеет лесопильный завод, пожаловалось на долгое оформление фитосанитарных сертификатов на вывоз древесины в Финляндию.

Представитель компании 23 мая на встрече врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым с представителями финского бизнеса сказала, что фирма производит около 90 тыс. кубов доски в год и потребляет порядка 200 тыс. кубов пиловочника.

На предприятии работает порядка 80 человек.

"В условиях довольно сложной экономической ситуации все компании заинтересованы в сокращении издержек и увеличении эффективности бизнеса. Компании, которые занимаются экспортом древесины в Финляндию, имеют серьезные сложности и большие издержки, связанные с оформлением разрешительных документов – фитосанитарных сертификатов для экспорта продукции", - сказала представитель компании.

Карельская таможня делает все, для того, чтобы экспорт оформлялся максимально быстро, применяя новейшие технологии. Сороки оформления декларации сокращаются за несколько часов.

"Но для того, чтобы оформить фитосанитарные сертификаты для экспорта продукции, фактически лесоперерабатывающие предприятия должны иметь в наличии для досмотра всю продукцию в 100% объеме в течение полутора-двух недель до экспорта. Это проблема, которой практически не уделяется внимания, но именно этот фактор определяет графики поставок нашей продукции и серьезно ограничивает производство. Мы надеемся, что этому вопросу будет уделено внимание. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", - сказала представитель ЗАО "Калис-Пром".

"Мы должны снять любые барьеры, которые сегодня абсолютно излишни с точки зрения вашей работы", - ответил ей врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

По теме

Востребованность онлайн-займов существенно выросла
24.05.17 09:51
Онлайн-займы стали более популярными среди интернет-пользователей
24.05.17 09:49
Ландшафтная архитектура преобразит облик города
24.05.17 09:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку

Аналитика

23.05.2017 16:24
Обществоведение
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 1
В Петрозаводск приехала инспекция ОНФ России и проверила, как в карельской столице ремонтируются "гарантийные" дороги, а также те магистрали, которые жители региона включили в "Карту убитых дорог".
Один день из жизни руководителя отдела продаж ПКФ "Слово"
22.05.2017 10:35
Как спасти карельскую авиацию 6
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 11
18.05.2017 10:15
"Человек верит власти один раз" 22
16.05.2017 10:45
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2017 10:21
Личное мнение
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Золушка
детям
Очень простая история
В кинотеатрах (10)
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Стражи Галактики. Часть 2
Трио в перьях
детям
Большой
Прочь
Доспехи бога: В поисках сокровищ
Рок Дог
детям
Охотник с Уолл-стрит
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»