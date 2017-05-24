Финская компания похвалила таможню Карелии и пожаловалась на Россельхознадзор

ЗАО "Калис-Пром", которое находятся в приграничном поселке Вяртсиля и имеет лесопильный завод, пожаловалось на долгое оформление фитосанитарных сертификатов на вывоз древесины в Финляндию.

Представитель компании 23 мая на встрече врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым с представителями финского бизнеса сказала, что фирма производит около 90 тыс. кубов доски в год и потребляет порядка 200 тыс. кубов пиловочника.

На предприятии работает порядка 80 человек.

"В условиях довольно сложной экономической ситуации все компании заинтересованы в сокращении издержек и увеличении эффективности бизнеса. Компании, которые занимаются экспортом древесины в Финляндию, имеют серьезные сложности и большие издержки, связанные с оформлением разрешительных документов – фитосанитарных сертификатов для экспорта продукции", - сказала представитель компании.

Карельская таможня делает все, для того, чтобы экспорт оформлялся максимально быстро, применяя новейшие технологии. Сороки оформления декларации сокращаются за несколько часов.

"Но для того, чтобы оформить фитосанитарные сертификаты для экспорта продукции, фактически лесоперерабатывающие предприятия должны иметь в наличии для досмотра всю продукцию в 100% объеме в течение полутора-двух недель до экспорта. Это проблема, которой практически не уделяется внимания, но именно этот фактор определяет графики поставок нашей продукции и серьезно ограничивает производство. Мы надеемся, что этому вопросу будет уделено внимание. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", - сказала представитель ЗАО "Калис-Пром".

"Мы должны снять любые барьеры, которые сегодня абсолютно излишни с точки зрения вашей работы", - ответил ей врио главы Карелии Артур Парфенчиков.