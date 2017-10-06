ФОТО: Бензовоз и "легковушка" столкнулись на трассе в Карелии

На севере Карелии произошло серьезное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, есть пострадавшие, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, в пятницу в 16.59 работники пожарно-спасательной части Костомукши привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На трассе столкнулись бензовоз и легковой автомобиль.

В результате ДТП один человек получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП уточняются.