19:57, 06 Октября 2017
ФОТО: Бензовоз и "легковушка" столкнулись на трассе в Карелии
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На севере Карелии произошло серьезное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля, есть пострадавшие, сообщает ГУМЧС по Карелии.
По информации ведомства, в пятницу в 16.59 работники пожарно-спасательной части Костомукши привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На трассе столкнулись бензовоз и легковой автомобиль.
В результате ДТП один человек получил травмы и был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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