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07:15, 26 Июня 2017

ФОТО: День города Петрозаводск отметил за забором

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В минувшую субботу в Петрозаводске состоялось празднование Дня города.

Свой 314-й День рождения Петрозаводск отметил за забором, без кафе и туалетов. В Петрозаводске 24 июня было холодно и дождливо.

Широких гуляний не получилось, потому что изначально вся территория праздника была огорожена металлическим забором, по всему периметру которого стояли полицейские, на выездах из дворов помимо стражей порядка были еще и грузовики. Безопасность выглядела устрашающе.

Вход на праздник разрешался только через металлоискатели. Люди в погонах досматривали сумки и коляски, конфисковывали алкоголь у страждущих отметить День города на полную катушку.

Горожане, допущенные полицией к празднику, неспешно гуляли вдоль набережной, разглядывали сувениры, искали развлечения по душе: кто-то томился в очереди за ухой, кто-то слушал стихи, некоторые пошли полюбоваться цветным дымом, но чуть не задохнулись от запаха химикатов.

Тем временем силачи поднимали тяжести, таскали "Газель" вдоль набережной, на снарядах спортсмены показывали акробатические трюки, мастера метания кидали ножи, любители и профессионалы армрестлинга боролись на руках.

На сцене выступали творческие коллективы детей и взрослых – они пели и танцевали. Публика была немногочисленной, но благодарной.

Намокшие, замершие и голодные посетители праздника оглядывались по сторонам в поисках кафе, которые администрация предварительно снесла. В результате, добыв чай и пирожок в палатке, горожане перекусывали за пластмассовыми столиками.

После продолжительной прогулки многие столкнулись еще с одной проблемой – неработающими туалетами. Из всех туалетов на празднике были открыты лишь два, возле них скопилось большое количество народу. Те, кто ждать уже не мог, бежали по старинке в кустики.

Звучала музыка, проводились конкурсы, яркие девушки с улыбками раздавали воздушные шарики, из бочки наливали бесплатно квас.

На территории музея "Кижи" вовсю шел праздник "Иллюзии старого города": здесь вам и самовар и сушками, и мастера-сапожники, и барышни в кружевных платьях с кавалерами в форме, а также ярмарка и колоритные торговки. Прекрасный праздник в духе старого времени.

К вечеру на набережной публика сменилась: семьи с маленькими детьми ушли, к моменту выхода на сцену Цветкоff из Санкт-Петербурга стала подтягиваться молодежь. Позже к ним присоединились поклонники творчества Тани Булановой: оказывается их в Петрозаводске несколько тысяч.

Завершилось празднование Дня города весьма скромным ночным салютом, который искрами разлетелся над Онего.

Фото празднования Дня города-2017 смотрите здесь.

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