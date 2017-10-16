ФОТО: Девушка пропала без вести в Петрозаводске

В Петрозаводске уже полторы недели ищут пропавшую без вести Ольгу Ф. 1989 года рождения.

Об этом сообщается на сайте МВД Карелии. Отмечается, что вечером 7 октября Ольга ушла из дома в районе Древлянки, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

"На вид: 20 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые светлые (крашенные), под глазом шрам (около 1 сантиметра). Была одета: в розовую куртку, темно-синие джинсы, обута в темные ботинки", - говорится в сообщении министерства.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги, полиция просит позвонить на номер: (8814-2) 75-50-00, 8-911-401-83-56 или 02 (с мобильного – 102).