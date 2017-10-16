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Новости. Общество
06:40, 16 Октября 2017

ФОТО: Дорожки в парке "Ямка" переделают к концу ноября

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Администрация Петрозаводска на днях подпишет с подрядчиком допсоглашение, согласно которому начнутся работы по дальнейшему благоустройству гравийных дорожек в парке "Ямка".

Активисты ОНФ в Карелии побывали вместе с инициативной группой петрозаводчан, представителями администрации города и застройщика в парке "Ямка", где завершаются работы по программе "Комфортная городская среда". Общественники озвучили свои замечания и предложения, осмотрев лестницы, дорожки и дренажную систему благоустраиваемого парка.

Так, по мнению активистов ОНФ, перед лестницей, ведущей в "Ямку" со стороны улицы Карла Маркса, необходимо сделать скаты с бордюра, отделяющего тротуар от лестничной площадки. Здесь же можно будет установить желоб для отвода воды, чтобы она не скапливалась в лужи у лестницы. Для слабовидящих людей важно, чтобы перед лестничным спуском появилась тактильная плитка.

Гравийные дорожки стали особой темой для обсуждения. Ранее администрации города Ирина Мирошник заявила журналистам, что причина затягивания сроков сдачи работ в парке – дорожки, отсыпанные по желанию общественников крошкой. Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта в Карелии не согласились с тем, что вина за неудобные для ходьбы дорожки лежит на инициативных гражданах, предложивших весной внести корректировки в первоначальный проект благоустройства "Ямки". По мнению активистов ОНФ, представители власти ведут себя непрофессионально, перекладывая ответственность на горожан за свои недоработки с подрядчиком или формированием технического задания для него.

"Одна дорожка в парке сегодня подсыпана гравийной смесью с более мелкой фракцией и утрамбована. По ней гораздо удобней ходить и кататься на велосипедах, гулять мамочкам с колясками. То же самое нужно сделать и с другими дорожками. Как нам рассказали представители администрации города, с подрядной организацией в ближайшие дни будет подписано допсоглашение, начнутся работы по дальнейшему благоустройству дорожек. Подрядчик пообещал привести в порядок пешеходную зону "Ямки" за полторы недели. Главное, чтобы раньше времени не выпал снег"», - рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.

С освещением парка "Ямка" вопрос пока остается открытым. Только на этой неделе будет объявлен новый конкурс на эти работы.

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