21:30, 12 Июля 2017
ФОТО: Дженнифер Лопес – дикая и голая
По теме
Загрузка...
В своем новом клипе поп-дива прикрывается только листочками.
Дженнифер Лопес снялась в новом клипе на испанскую композицию в откровенном наряде из пальмовых листьев, сообщает ren.tv. 47-летняя поп-певица танцует обнаженная, прикрывая зеленью интимные места.
Видео сняли во Флориде в июне, скоро оно появится на всех музыкальных каналах и, вероятно, песня Джей Ло взлетит на первые строчки во всех хит-парадах.
По теме
Выбор читателей
06.07.2017, 09:07
06.07.2017, 10:33
05.07.2017, 16:15
10.07.2017, 14:25
11.07.2017, 13:17
11.07.2017, 11:12
Аналитика
Сегодня 14:19
Политкухня
Галина Ширшина рассказала, почему не видит преступления в деле "Петропита".
Сегодня 14:06
06.07.2017 10:33
06.07.2017 09:07
Чтиво
Сегодня 16:39
Личное мнение
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
10.07.2017 14:25
10.07.2017 12:07
04.07.2017 12:03
Медиа
09.07.2017 15:37
Комментарии