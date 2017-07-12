ФОТО: Дженнифер Лопес – дикая и голая

В своем новом клипе поп-дива прикрывается только листочками.

Дженнифер Лопес снялась в новом клипе на испанскую композицию в откровенном наряде из пальмовых листьев, сообщает ren.tv. 47-летняя поп-певица танцует обнаженная, прикрывая зеленью интимные места.

Видео сняли во Флориде в июне, скоро оно появится на всех музыкальных каналах и, вероятно, песня Джей Ло взлетит на первые строчки во всех хит-парадах.