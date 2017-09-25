ФОТО: Еще одно ДТП с пострадавшими произошло на трассе в Карелии

Сегодня утром легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие.

Как сообщается в паблике спасателей "2 отряд ФПС по Республике Карелия", сегодня 25 сентября в 11:32 недалеко от Костомукши столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, двигавшиеся в попутном направлении.

В результате ДТП один человек получил травмы и был госпитализирован. Автомобили получили механические повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательной части Костомукши, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.