13:30, 25 Сентября 2017
ФОТО: Еще одно ДТП с пострадавшими произошло на трассе в Карелии
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Сегодня утром легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие.
Как сообщается в паблике спасателей "2 отряд ФПС по Республике Карелия", сегодня 25 сентября в 11:32 недалеко от Костомукши столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, двигавшиеся в попутном направлении.
В результате ДТП один человек получил травмы и был госпитализирован. Автомобили получили механические повреждения.
На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательной части Костомукши, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
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