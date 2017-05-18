ФОТО:  Формы "русской Кардашьян", как и реальной Кардашьян, далеки от идеала

В Интернет просочились пляжные фотографии модели, не отретушированные в фотошопе.

В Интернет попали фотографии модели Анастасии Квитко, известной как "Русская Кардашьян", не обработанные фотошопом.

Как сообщает ren.tv со ссылкой на "Комсомольскую правду", девушка была заснята на одном из пляжей в Майами (США). На этих кадрах можно увидеть, что ее формы немного отличаются от тех, которые она демонстрирует на своих фотографиях в Instagram: женственные бедра и ягодицы девушки кажутся не такими упругими, как на постановочных кадрах. Также можно отметить, что на реальный пляж она пришла в шлепанцах, а не на шпильках.

Один из интернет-пользователей отметил, что на этих естественных фотографиях Анастасия выглядит лучшее и милее, чем на профессиональных снимках. При этом Ким Крадашьян, выложившая снимки без фотошопа была крайне огорчена реакцией подписчиков и даже рыдала.

Напомним, Анастасия Квитко - 22-летняя модель из Калининградской области, проживающая в Штатах. Она получила известность благодаря необычной фигуре - пышным формам в сочетании с тонкой талией.