ФОТО: Голландские рыбаки поймали дельфина с двумя головами

В конце мая голландские рыбаки случайно поймали в Северном море необычного дельфина.

Существо, попавшее в рыбацкие сети в 30-ти километрах от берегов Нидерландов, было похоже на сиамских близнецов - у него было две головы, три глаза и одно тело с нормальным комплектом конечностей и органов, сообщает "Комсомольская правда".

Рыбаки испугались находки и выбросили ее в море, однако перед этим сделали несколько десятков фотографий и передали их ученым.

В частности, снимки изучил Эрвин Компанье из Национального исторического музея Роттердама. По его мнению, дельфиненок, судя по его неокрепшему хвосту и спинному плавнику, умер практически сразу после рождения. Как считает океанолог, рыболовам не нужно было выбрасывать тушу, ведь изучение тела помогло бы понять, почему животное умерло и какие мутации послужили причиной появления второй головы.