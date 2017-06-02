ФОТО и ВИДЕО: Жители Карелии оригинально отметили второй день лета

В Костомукше 2 июня по засыпанным снегом улицам прогулялся Дед Мороз.

В сети жители Костомукши разместили фото, на которых запечатлели, как 2 июня, во второй день лета, по заснеженным улицам их города гуляет Дед Мороз с мешком.

"Город празднует второй день лета", "Даешь новогодний салют", - написали в комментарии к фото.