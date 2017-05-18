ФОТО: Как 59-летняя Елена Кондулайнен выглядит в бикини

Актриса Елена Кондулайнен, которую называют секс-символом 1990-х, выложила в личном блоге фото в купальнике, сделанное на отдыхе в Доминикане.

Как отмечает "Комсомольская правда", в 59 лет актриса выглядит отлично: стройная, подтянутая, эффектная.

"Сложно поверить, что этой красотке уже за 50! Подруги артистки рассказывают, что у Елены до сих пор очень много молодых поклонников. По словам актрисы, в Доминикане не обошлось без интересных знакомств. В один из дней блондинка повстречала на пляже бразильца Эрнандо, который дал ей несколько уроков испанского языка. В свою очередь, Елена Кондулайнен научила мужчину азам русского языка", - пишет газета.

Елена Кондулайнен одной из первых советских актрис стала сниматься в фильмах абсолютно обнаженной. После откровенных сцен у артистки появилось очень много поклонников. За блондинкой прочно закрепилось звание "секс-символа 90-х". Сегодня она старается держать марку: следит за формой и последними модными тенденциями.