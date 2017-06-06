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19:10, 06 Июня 2017

ФОТО: Лысая Татьяна Васильева шокировала поклонников

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Актриса объявила конкурс на лучшее название снимка.

В инстаграме актриса опубликовала фотографию себя без парика. На ней она предстала абсолютно лысой, рассказывает kp.ru.

"Дорогие мои, объявляю конкурс! Кто придумает самое оригинальное название для этой фотографии - получит два билета на мой спектакль! С любовью, ваша Таня!" - поделилась она.

Среди предложенных вариантов было много очень остроумных. Татьяна, относящаяся к своей внешности с иронией, обещала прочитать каждый комментарий и выбрать лучший.

Кстати, недавно Татьяна стала гостьей Первого канала, где рассказала, что в затянувшемся скандале с бывшей невесткой Анастасией Бегуновой "тронулся лед". Бывшие родственники уже практически нашли общий язык и, возможно, в скором времени она сможет увидеть двух внуков - Ивана и Григория, которых не видела уже больше года. В 2015 году супруга сына актрисы, забрав двух детей, уехала жить в Германию. Васильева уверяла, что вместе с детьми она прихватила с собой крупную сумму денег.

Теперь к семейным разборкам подключилась и нынешняя невестка Васильевой - Мария Болонкина. С ней Филипп расписался в октябре прошлого года. Она не появилась в студии телешоу, зато после просмотра выпуска записала обращение к Бегуновой в социальных сетях. В нем она неожиданно для своих подписчиков горячо поблагодарила Анастасию за измену Филиппу. "Ну и в завершение сегодняшнего вечера, для тех, кто посмотрел программу Андрея Малахова. Мое обращение со словами благодарности. Спасибо вам, Настя! Большего счастья я и не ожидала! Спасибо за мужа, за свекровь и, наверное, тогда уж, и за дочь!" - написала Мария.

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Комментарии

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sherhan2
2017-06-06 20:11:39
А чего тут шокирующего? А "волосатый" до сих пор Кобзон никого не шокирует?
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