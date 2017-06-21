13:03, 21 Июня 2017
ФОТО: Медведь пришел к отдыхающим в районе Лососинного и съел их еду
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Паблик "Живой Петрозаводск" написал, как к компании людей, отдыхающей возле Лососинного, пришел медведь и съел их еду.
"Петрозаводчанка Людмила Алексеева с друзьями отдыхала на ламбушке недалеко от Лососинного, и к ним в гости пришел медведь. Увидев накрытый стол, он бросился поедать все подряд, а потом начал охранять свою "добычу". Отдыхающим пришлось аккуратно собрать вещи и уйти от греха подальше", - отмечается в сообщении группы.
Паблик разместил также несколько фото, сделанных на месте происшествия.
Фото: "Живой Петрозаводск"
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