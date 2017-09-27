ФОТО: Мэрию обогревают тепловыми пушками

Чиновники городской администрации обогревают совещательные залы тепловыми установками.

Ранее сообщалось, что жилфонд Петрозаводска начали подключать к теплоснабжению 25 сентября. Отопление учреждений социальной сферы города осуществляется с 14 сентября.

В среду утром (10.00) в администрации Петрозаводска началось совещание по улучшению качества жилого фонда.