ФОТО: На автовокзале в Петрозаводске загорелся автобус

Старый пассажирский автобус загорелся на территории автовокзала в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня на территории автовокзала произошел пожар.

Как рассказали в МЧС Карелии, при транспортировке загорелся списанный пассажирский автобус. Там не было людей, его планировали утилизировать".

На ликвидацию пожара выезжали сотрудники спецчасти МЧС.

Пожар потушен, никто не пострадал.



vk.com/dtpptz