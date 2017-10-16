15:16, 16 Октября 2017
ФОТО: На автовокзале в Петрозаводске загорелся автобус
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Старый пассажирский автобус загорелся на территории автовокзала в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня на территории автовокзала произошел пожар.
Как рассказали в МЧС Карелии, при транспортировке загорелся списанный пассажирский автобус. Там не было людей, его планировали утилизировать".
На ликвидацию пожара выезжали сотрудники спецчасти МЧС.
Пожар потушен, никто не пострадал.
vk.com/dtpptz
vk.com/dtpptz
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