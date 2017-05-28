ФОТО: На месте строительства часовни на площади Кирова появился "куб"

Буквально через два дня после проведения публичных слушаний по вопросу восстановления православной часовни на площади Кирова, на месте будущей стройки появился информационный "куб".

Место, где будет строиться православная часовня на площади Кирова возле Музыкального театра, застолбили информационным "кубом". Примечательно, что появился он очень быстро. В минувший четверг прошли публичные слушания по этому вопросу, а в воскресенье он уже стоял.

Напомним, на общественных слушаниях в городской администрации, состоявшихся 25 мая, разгорелись жаркие дискуссии относительно воссоздания часовни в память Фаддея Петрозаводского на площади Кирова.

В результате за строительство часовни проголосовали 257 человек, против - 39, воздержались 10. В ближайшее мэрия разместит на своем интернет-ресурсе соответствующий документ, который будет рекомендовать выделить церкви участок земли под раскопки и строительство часовни.