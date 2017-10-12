ФОТО: На набережной Петрозаводска газон смывает в Онежское озеро

Такой газон, толщиной 5 см, дождем смоет, не то что волной, - возмущается петрозаводчанин, увидевший халтуру.

Житель Петрозаводска и известный в Карелии дайвер Дмитрий Беленихин сфотографировал газон на набережной, который практически смыло в озеро.

"Вот интересно, догадываются ли строители, берущиеся возводить набережную, что Онего - второе по величине озеро в Европе, и на нем бывают волны? Как на бетоне, под углом, может удержаться газон, толщиной 5 см? Да его дождем смоет, не то что волной", - возмущается дайвер.