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07:15, 21 Июня 2017

ФОТО: Парфенчиков назвал Дом офицеров "печальным зрелищем"

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Кстати, после ремонта это здание отдадут чиновникам - здесь будут располагаться дорожные службы и лаборатория, но несколько кабинетов обещают ветеранам-общественникам.

Глава Карелии посетил многострадальный и всеми забытый Дом офицеров в Петрозаводске и обсудил с подчиненными план капитального ремонта здания.

"Печальное зрелище представляет собой здание петрозаводского Дома офицеров, - написал глава республики на своей странице в соцсетях. - Постройка с богатой историей, начавшейся еще в 1912 году...".

Как сообщается на официальном сайте правительства, Артур Парфенчиков осмотрел внутренние помещения и обсудил с подчиненными планы по капитальному ремонту здания.

Ремонт Дома офицеров планируется начать в течение двух-трех месяцев. Как рассказал заместитель председателя Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Марков, в ходе восстановительных работ будут заменены перекрытия и коммуникации.

"Здание преобразится, но общий стиль будет оставлен. Согласно проекту, на ремонт отводится 16 месяцев", - отметил Алексей Марков.

Общая стоимость капитального ремонта составляет 94 миллиона рублей. Предполагается, что по завершении работ в здании будут размещены различные дорожные службы и лаборатория.

Артур Парфенчиков предложил выделить несколько кабинетов ветеранским и национальным организациям, которые сейчас испытывают трудности с размещением. Будет сохранен и отремонтирован актовый зал – его также смогут использовать общественники.

Напомним, историческое здание было построено еще до революции и первоначально являлось архиерейским домом Олонецкой епархии. В советский период там разместили военное учреждение культуры – Дом офицеров. В 2011 году в рамках реформирования Министерства обороны Дом офицеров был закрыт.

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