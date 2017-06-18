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08:54, 18 Июня 2017

ФОТО: Парфенчиков посетил Беломоро-Балтийский канал и поразился масштабом сооружений

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Руководитель региона осмотрел 2-ой шлюз Беломоро-Балтийского канала.

О поездке на Беломоро-Балтийский канал Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсетях.

Как рассказал глава региона, он побывал на 2-ом шлюзе Беломоро-Балтийского канала. Всего таких шлюзов 19, при всей протяженности канала в 220 км.

В составе Беломорканала 127 гидротехнических сооружений, 47 дамб, 14 водоспусков для регулирования уровней в бьефах, 33 искусственных канала и 1 волнозащитный мол. С помощью этих сооружений суда из Онежского озера поднимаются на 74 метра до водораздельного бьефа, а затем спускаются на 104 метра в Белое море.

"Сооружение потрясает своим масштабом", - поделился впечатлениями Парфенчиков.

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Комментарии

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новый
2017-06-18 09:24:42
Звезда в шоке
Гарик
2017-06-18 09:12:21
Прямо турист какой то, управление регионом в пути, по интернету))
Гость
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