08:54, 18 Июня 2017
ФОТО: Парфенчиков посетил Беломоро-Балтийский канал и поразился масштабом сооружений
По теме
Загрузка...
Руководитель региона осмотрел 2-ой шлюз Беломоро-Балтийского канала.
О поездке на Беломоро-Балтийский канал Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсетях.
Как рассказал глава региона, он побывал на 2-ом шлюзе Беломоро-Балтийского канала. Всего таких шлюзов 19, при всей протяженности канала в 220 км.
В составе Беломорканала 127 гидротехнических сооружений, 47 дамб, 14 водоспусков для регулирования уровней в бьефах, 33 искусственных канала и 1 волнозащитный мол. С помощью этих сооружений суда из Онежского озера поднимаются на 74 метра до водораздельного бьефа, а затем спускаются на 104 метра в Белое море.
"Сооружение потрясает своим масштабом", - поделился впечатлениями Парфенчиков.
По теме
Выбор читателей
14.06.2017, 14:56
16.06.2017, 12:37
15.06.2017, 19:10
13.06.2017, 10:40
15.06.2017, 09:42
Аналитика
16.06.2017 13:44
Расследование
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
13.06.2017 12:48
13.06.2017 10:40
09.06.2017 11:26
08.06.2017 11:10
Чтиво
15.06.2017 12:00
Личное мнение
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
14.06.2017 14:47
13.06.2017 13:28
09.06.2017 14:57
Медиа
13.06.2017 12:13
Афиша
В театрах (1)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии