ФОТО: Появились кадры с места смертельной аварии лесовоза с мазутовозом на "Коле"

В Карелии на 297 км автодороги ночью произошло ДТП с участием мазутовоза и лесовоза "Вольво" . Появились фото с места страшного ДТП.

Напомним, авария произошла сегодня в 1.50 в Олонецком районе. По предварительным данным ГИБДД Карелии, 32-летний водитель автомобиля "Мазутовоз" (житель Ульяновской области), двигаясь со стороны Санкт-Петербурга совершил наезд на остановившийся на проезжей части лесовоз Вольво с прицепом, перевозящий хвойный пиловочник. 43-летний водитель лесовоза остановил транспортное средство из-за поломки, знаком аварийной остановки участок автодороги не обозначил. В результате ДТП произошло возгорание автомобилей. Разлива мазута не произошло.

В аварии погибла 21-летняя пассажирка мазутовоза, жительница Ульяновской области. Водитель мазутовоза с травмами госпитализирован в Олонецкую больницу. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Для тушения машин привлекались пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района. Как сообщило МЧС Карелии, в 02.31 на место ДТП выезжали две единицы техники.

На сайте ДТП ПТЗ опубликовали фото с места аварии.