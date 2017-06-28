ФОТО: Рианна показала некрасивую грудь

А потом шокировала поклонников располневшей фигурой в плюшевом костюме.

Хорошей женщины должно быть много, решила Рианна и поправилась на 15 килограммов, рассказывает wday.ru. Возможно, 29-летняя певица заедает пончиками затянувшееся затишье на личном фронте. На протяжении нескольких лет ходили разговоры о ее романе с рэпером Дрейком, но, похоже, эти отношения так и остались на уровне слухов.

Поменялся и гардероб Рианны. Вместо открытых облегающих нарядов – свободные платья и пальто оверсайз. Не всегда это вызывает одобрение у модных критиков.

На днях певица посетила премию Луи Виттона "Молодой модный дизайнер" в Париже. Для выхода в свет Ри выбрала белое платье Dior, дополнив образ черной шляпой. В целом образ получился достойным, но откровенное декольте, которое снимали крупным планом фотографы, портило всю картину. Рианна по старой памяти решила выйти в свет без нижнего белья. В итоге в кадр попала грудь певицы.

Может, стоило воспользоваться советами Ким Кардашьян? Она в таких делах спасается скотчем.

Следом за не самым удачным светским выходом Рианны в Париже случился новый модный провал. Фотографы подловили певицу в аэропорту Лос-Анджелеса в велюровом спортивном костюме из собственной коллекции Fenty x Puma. А удобной обуви она предпочла белые сапоги на каблуках, которые к тому же певицу заставили снимать на досмотре.

Поклонники звезды наряд не оценили. Дескать, и цвет, и фасон костюма полнят Рианну. Впрочем, во время долгих путешествий куда важнее комфорт, чем мнение окружающих.