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10:24, 02 Июня 2017

ФОТО: Странный мусорный контейнер установили на Кукковке, рядом с остановкой

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ФОТО: Странный мусорный контейнер установили на Кукковке, рядом с остановкой
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Читатель прислал в редакцию "Столицы на Онего" снимки странного мусорного контейнера, установленного возле дома 20 по улице Ровио в Петрозаводске. Что это вообще такое? – спрашивает он.

"Лично я голосую двумя руками за раздельный сбор мусора. Но мне кажется, что контейнеры для пластиковых отходов должны выглядеть иначе: а то в самом центре Кукковки поставили клетку, и она постепенно заполняется бутылками и пакетами. Выглядит все, мягко говоря, неэстетично, я уже не говорю о том, что отходы мокнут под дождем. Кстати, рядом остановка общественного транспорта. Что это вообще такое?" – не понимает читатель.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2017-06-02 10:42:50
только для СТолиЦЫ он странный. Обычный контейнер для сбора пластика. Странно, что вы еще не написали про это гадость
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