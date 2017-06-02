10:24, 02 Июня 2017
ФОТО: Странный мусорный контейнер установили на Кукковке, рядом с остановкой
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Читатель прислал в редакцию "Столицы на Онего" снимки странного мусорного контейнера, установленного возле дома 20 по улице Ровио в Петрозаводске. Что это вообще такое? – спрашивает он.
"Лично я голосую двумя руками за раздельный сбор мусора. Но мне кажется, что контейнеры для пластиковых отходов должны выглядеть иначе: а то в самом центре Кукковки поставили клетку, и она постепенно заполняется бутылками и пакетами. Выглядит все, мягко говоря, неэстетично, я уже не говорю о том, что отходы мокнут под дождем. Кстати, рядом остановка общественного транспорта. Что это вообще такое?" – не понимает читатель.
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