ФОТО: Странный мусорный контейнер установили на Кукковке, рядом с остановкой

Читатель прислал в редакцию "Столицы на Онего" снимки странного мусорного контейнера, установленного возле дома 20 по улице Ровио в Петрозаводске. Что это вообще такое? – спрашивает он.

"Лично я голосую двумя руками за раздельный сбор мусора. Но мне кажется, что контейнеры для пластиковых отходов должны выглядеть иначе: а то в самом центре Кукковки поставили клетку, и она постепенно заполняется бутылками и пакетами. Выглядит все, мягко говоря, неэстетично, я уже не говорю о том, что отходы мокнут под дождем. Кстати, рядом остановка общественного транспорта. Что это вообще такое?" – не понимает читатель.