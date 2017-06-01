ФОТО: В интернете новый снимок Ратаковски с голой попой

В сети появилась очередная "обнаженка" от американской модели.

Эмили Ратаковски, 25-летняя американская модель, известна своей любовью к откровенным фотографиям,. Недавно в Сети появился ее очередной обнаженный снимок, однако на этот раз его опубликовала подруга Эмили — дизайнер Лара Пиа Арробио, рассказывает cosmo.ru.

Арробио поделилась откровенной фотографией Ратаковски, сделанной два года назад: модель стоит на балконе, спиной к фотографу. На девушке полностью отсутствует одежда, волосы убраны в хвост. Пользователи оценили фотографию, оставив восторженные комментарии. Сама Эмили также прокомментировала снимок: "Люблю это путешествие и этот момент".

В настоящий момент Эмили отдыхает в родном Техасе вместе со своей семьей. Модель с удовольствием делится фотографиями с фанатами. На одной из них она сидит за столом в техасской закусочной, наслаждаясь знаменитым техасским стейком. На другой - отдыхает в аквапарке.

Ранее Ратаковски в Каннах покорила публику своими вечерними нарядами. Для премьеры фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" Эмили выбрала роскошное черное кружевное платье с пышной юбкой и атласным шлейфом от дизайнера Питера Дундаса.